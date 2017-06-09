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Поправки к закону о постепенном отказе от сверхурочной работы медиков, которая не оплачивается, накануне были приняты правительством, но медики, но не все остались довольны, пишет Latvijas avize.

Сейм принял закон о постепенном отказе от сверхурочной работы медиков, которая не оплачивается, как того требует закон о труде. Это будет переходный период до 2020 года, в течение которого будут применяться коэффициенты.

Президент Латвийской ассоциации медсестер Дита Райска говорит, что это лишь латание дырок и финансовая ситуация медсестер улучшится лишь незначительно.

Главное - дополнительное финансирование сферы здравоохранения, которое позволило бы платить медсестрам достойное человека вознаграждение - хотя бы 1000 евро за ставку после уплаты налогов.

Руководство ассоциации требует обеспечить такой уровень зарплат до 2020 года, и от этого будут зависеть дальнейшие действия медсестер.

"Пять лет назад медсестры начали массово покидать Латвию, чтобы работать за границей, другие сменили сферу деятельности - ушли работать в магазины, косметологические кабинеты. Просим у политиков и чиновников: сделайте что-нибудь! Над нами смеются", - говорит медсестра Элина Подинска, которая работает во втором операционном блоке больницы им. Страдиня.

"Нас все время пугали работниками, которые стоят у ворот больницы, но новые медсестры не хотят идти сюда работать. Сейчас нас пугают украинскими медсестрами, которые займут наше место, если мы не будем работать. Нас все время пугают, но теперь, наверное, поняли, что кризис реален, поскольку уже некого пугать", - указала медсестра.