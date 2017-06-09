Около Сейма будут сидеть люди в клетках (2)

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Общество | 9 июня 2017 года, 15:59

Два дня, 12 и 13 июня, с 8:00 до 18:00 у здания Сейма люди добровольно будут сидеть в металлических клетках. Цель акции - напомнить депутатам о судьбе животных цирка, а также призвать отклонить предложение депутата Юлии Степаненко и Народно-хозяйственной комиссии, которое предусматривает разрешение использовать в цирке диких животных, список которых планирует установить Кабинет министров.

Акцию организует общество "Свобода животных".

Напомним, комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала намерение запретить использование животных в цирке, кроме тех, которые будут упомянуты в составленном правительством списке.

Комментарии 2
Волк.4 минуты назад
Дебилы!!! из покон веков звери в цырке детишек радовали!!! А вы видно детишки из пробирки которые выросли на покемонах , и не видев не .уя в живую не .изды мокрой!!!37
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Виктория6 минут назад
Люди сошли с ума,мозгами думать надо!
Разве по другому никак?
Пусть сидят-а лучше останутся в клетках,защитники блин не могу!
Разве это поступки взрослых и здоровых людей?
Чему такой пример научит наших детей?
Надеюсь что у тех кто это делать будет нет детей,иначе кто знает кем они вырастут в таком случае!
Мне стыдно за них уже!
Протесты выражать иначе можно! Без позора,и чего вы думаете что сидеть будете в клетках и этим
что-то измените!? Всем на это наплевать,сидите хоть засидитесь,этим вы только себя позорите!
ИДИОТИЗМУ НЕТ ПРИДЕЛА!
ДУМАЮ ЖИВОТНЫМ ЭТО НИКАК НЕ ПОМОЖЕТ ТОЧНО!
ХОТЯ ПОЗАБАВИТЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ РАЗВЕ ЧТО!
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