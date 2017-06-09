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Два дня, 12 и 13 июня, с 8:00 до 18:00 у здания Сейма люди добровольно будут сидеть в металлических клетках. Цель акции - напомнить депутатам о судьбе животных цирка, а также призвать отклонить предложение депутата Юлии Степаненко и Народно-хозяйственной комиссии, которое предусматривает разрешение использовать в цирке диких животных, список которых планирует установить Кабинет министров.

Акцию организует общество "Свобода животных".

Напомним, комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала намерение запретить использование животных в цирке, кроме тех, которые будут упомянуты в составленном правительством списке.