Около Сейма будут сидеть люди в клетках (2)
Общество | 9 июня 2017 года, 15:59
Два дня, 12 и 13 июня, с 8:00 до 18:00 у здания Сейма люди добровольно будут сидеть в металлических клетках. Цель акции - напомнить депутатам о судьбе животных цирка, а также призвать отклонить предложение депутата Юлии Степаненко и Народно-хозяйственной комиссии, которое предусматривает разрешение использовать в цирке диких животных, список которых планирует установить Кабинет министров.
Акцию организует общество "Свобода животных".
Напомним, комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала намерение запретить использование животных в цирке, кроме тех, которые будут упомянуты в составленном правительством списке.
Разве по другому никак?
Пусть сидят-а лучше останутся в клетках,защитники блин не могу!
Разве это поступки взрослых и здоровых людей?
Чему такой пример научит наших детей?
Надеюсь что у тех кто это делать будет нет детей,иначе кто знает кем они вырастут в таком случае!
Мне стыдно за них уже!
Протесты выражать иначе можно! Без позора,и чего вы думаете что сидеть будете в клетках и этим
что-то измените!? Всем на это наплевать,сидите хоть засидитесь,этим вы только себя позорите!
ИДИОТИЗМУ НЕТ ПРИДЕЛА!
ДУМАЮ ЖИВОТНЫМ ЭТО НИКАК НЕ ПОМОЖЕТ ТОЧНО!
ХОТЯ ПОЗАБАВИТЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ РАЗВЕ ЧТО!