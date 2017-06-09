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Майя Нейланде - руководитель детского дома в Елгаве, в котором были выявлены нарушения прав детей и сомнительные методы работы с воспитанниками, подала заявление об уходе с занимаемой должности, Информировала руководитель испольнительной дирекции самоуправления Ирена Шкутане.

Комиссия с участием независимых экспертов, созданная при Елгавской думе для расследования инцидентов, о которых сообщалось в журналистском расследовании «Дети системы», раскрыли ряд нарушений в подведомственном Нейланде учреждении, в том числе – связанных с применением насилия по отношению к детям.

В четверг 8 июня комиссия представила думскому руководству свое заключение, в котором содержатся и предложения по улучшению ситуации в Елгавском детдоме. В частности, рекомендуется «повысить качество услуг, создать более семейственную среду и не допускать непедагогичных методов в воспитании детей», сообщает портал rus.lsm.lv.

Глава комиссии, исполнительный директор Елгавской думы Ирена Шкутане, рассказала на Latvijas Radio, что администрации детдома велено улучшить организацию работы, упорядочить документы, просвещать сотрудников по части педагогики, сотрудничать с учреждениям образования и создать систему поддержки, чтобы не допускать «выгорания» персонала. А также – разработать стратегию развития ля перехода на новые формы работы.

По словам Шкутане, Майя Нейланде также присутствовала 8 июня на заседании в думе - она ощущает психологическое напряжение и волнение общества, так что написала заявление об отставке. Свой пост Нейланде покинет 1 августа. Конкурс на ее должность будет объявлен незамедлительно – времени мало, указала Шкутане.

Напомним, по факту выявленных в Елгавском детдоме нарушений провинившийся воспитатель была наказана штрафом в 210 евро, а затем и уволена. Инга Крастиня, представитель Государственной инспекции по защите прав детей, ранее рассказала журналистам, что сотрудницу оштрафовали за насильственные действия — ребенка кормили через силу, дергали за волосы, били по рукам.

В отношении директора была проведена проверка, но отставка, насколько можно понять со слов Шкутане, была личной инициативой Нейланде.