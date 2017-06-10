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В субботу, 10 июня, в Латвию прибыли более 100 военнослужащих из 1-й механизированной бригады Национальных вооруженных сил Канады, чтобы нести службу в многонациональной боевой группе в Адажи, сообщили в Министерстве обороны

Солдаты прибыли в аэропорт "Рига" на самолете CC-150 Polaris. Планируется, что в течение следующей недели в Латвию прибудут все канадские военнослужащие.

В настоящее время на Адажской базе находятся более 50 солдат из Канады, которые в сотрудничестве с латвийскими военнослужащими обеспечивают прием боевой группы.

Как сообщалось, в начале мая в Латвию доставлена первая военная техника и экипировка из Канады. В рамках расширения присутствия сил НАТО в Латвии будет находиться боевая группа под руководством Канады в составе более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

Напомним, накануне в рамках учений Saber Strike 2017 на Адажском полигоне состоялся день приема гостей, или так называемый "День открытых дверей". Среди гостей были замечены спикер Сейма Инара Мурниеце и член Совета по национальной безопасности Латвии Айнар Латковскис.