Общество |

В рамках учений Saber Strike 2017 на Адажском полигоне сегодня состоялся день приема гостей, или так называемый "День открытых дверей", сообщает skaties.lv. Среди гостей были замечены спикер Сейма Инара Мурниеце и член Совета по национальной безопасности Латвии Айнар Латковскис.

Сегодня была возможность наблюдать за тактическими маневрами , в которых были задействованы возможности боевой поддержки, в том числе стрельбы из танков Польши и США, непрямая огневая поддержка с минометов и артиллерийских систем, в том числе из реактивной системы залпового огня Himars, из которых стрельбы в Латвии проводятся впервые.

В свою очередь тактическую операцию моторизированной роты из Италии поддерживали инженеры из армий Латвии и США, а поддержку с воздуха обеспечивали ВВС США.

Напомним, с 3 по 15 июня на Адажском полигоне в Латвии проходят масштабные военные учения НАТО Saber Strike 2017.

Маневры проходят под руководством США, в них примут участие более двух тысяч военных из восьми стран – членов альянса.

Учения проходят ежегодно на территории стран Балтии, рядом с российской границей, однако в НВС Латвии подчеркивают, что маневры не направлены против России.

фото flickr.com