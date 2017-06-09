Бойцы НАТО провели в Адажи стрельбы из систем залпового огня
В рамках учений Saber Strike 2017 на Адажском полигоне сегодня состоялся день приема гостей, или так называемый "День открытых дверей", сообщает skaties.lv. Среди гостей были замечены спикер Сейма Инара Мурниеце и член Совета по национальной безопасности Латвии Айнар Латковскис.
Сегодня была возможность наблюдать за тактическими маневрами , в которых были задействованы возможности боевой поддержки, в том числе стрельбы из танков Польши и США, непрямая огневая поддержка с минометов и артиллерийских систем, в том числе из реактивной системы залпового огня Himars, из которых стрельбы в Латвии проводятся впервые.
В свою очередь тактическую операцию моторизированной роты из Италии поддерживали инженеры из армий Латвии и США, а поддержку с воздуха обеспечивали ВВС США.
Militāro mācību “Saber Strike 2017” Viesu diena / Visitors Day of #SaberStrike 2017 military exercise: https://t.co/SwNFCp6ie9 #WeAreNato pic.twitter.com/x4t7d2BBo1— NBS (@Latvijas_armija) 9 июня 2017 г.
Напомним, с 3 по 15 июня на Адажском полигоне в Латвии проходят масштабные военные учения НАТО Saber Strike 2017.
Маневры проходят под руководством США, в них примут участие более двух тысяч военных из восьми стран – членов альянса.
Учения проходят ежегодно на территории стран Балтии, рядом с российской границей, однако в НВС Латвии подчеркивают, что маневры не направлены против России.
фото flickr.com