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Инспекция здравоохранения, проверив качество воды, не рекомендует купаться в трех местах: в Лиелупе на пляже острова Паста в Елгаве, в Даугаве на пляже на Кипсале у Вантового моста в Риге и в водохранилище в Олайнском крае, сообщили в бюро руководителя инспекции.

Инспекция здравоохранения 5-6 июня проверила качество воды в 56 официальных местах купания.

Купаться в трех вышеуказанных местах не рекомендуется прежде всего маленьким детям, пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями, с ослабленной иммунной системой.

О результатов анализов воды в местах купания Инспекция здравоохранения будет регулярно извещать общество через СМИ и на портале "vi.gov.lv".