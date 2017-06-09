Общество |

Во время ремонтных дорожных работ на улице Бривибас разрешена стоянка транспортных средств вдоль обочины на Бривибас гатве по направлению к центру, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

В случае необходимости, участок парковки будет продлен, а также машины можно будет оставлять и на другой стороне дороги, по направлению из центра.

Департамент призывает рижан и гостей столицы меньше использовать свой личный транспорт, пересаживаясь на общественный транспорт, велосипеды, электрички, а в местах, куда можно добраться пешком, использовать и эту возможность.

Для удобства автоводителей Департамент сообщения предлагает бесплатные автостоянки во многих районах города. Они находятся не более, чем в пяти минутах ходьбы от ближайшей остановки общественного транспорта, откуда до центра города можно добраться не более чем за 30 минут.

Более подробная информация об актуальных участках дорог, где проводятся ремонтные работы можно найти здесь.

Самоуправление напоминает, что в этом году дорожное покрытие будет обновлено на десяти улицах. Ремонтные работы запланированы на улице Бривибас на участке от ул. Лачплеша до Воздушного моста, по всей длине улицы Валдемара, на улице Элизабетес от ул. Экспорта до ул. Сатеклес, на улице Стабу от ул. Валмиерас до ул. Сканстес, на улице Дзирнаву от ул. Гоголя до ул. Тербатас, на улице Меркеля от ул. Марияс до бульвара Бривибас, на улицах Ленчу, Гану и Зирню от ул. Валдемара до ул. Хоспиталю.

Самоуправление приносит извинения жителям и гостям столицы за неудобства и призывает автоводителей с пониманием относиться к ситуации и следовать предписаниям дорожных знаков технических средств в организации сообщения.

Более подробная информация о ремонтах улиц и объездных путях riga.lv/ru/waze, riga.lv, rdsd.lv. Для тех, кто желает пересесть на общественный транспорт, может пригодиться электронный планировщик маршрутов.