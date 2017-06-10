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Рижская дума предоставляет 15 видов пособий – от единовременных до ежемесячных, в самых разных сложных жизненных ситуациях, пишет портал Riga.lv. Помощь оказывается только рижанам, коими считаются все, кто задекларировал место жительства на территории столицы не менее, чем за 12 месяцев до обращения за помощью. Каждый случай Рижская социальная служба рассматривает индивидуально, с учетом установленных законов и нормативных актов.

15 видов пособий

Разовые пособия

Единовременную помощь жители столицы могут получить по самым разным поводам – не только печальным, но и очень радостным. Как, например, рождение ребенка – пособие составляет 150 евро. Другой радостный повод – столетний юбилей: Рижская дума в праздничной обстановке дарит юбиляру 150 евро. К тому же это пособие юбиляр будет получать каждый последующий свой день рождения. Материальное положение счастливых родителей и юбиляров значения не имеет.

Большая часть пособий предназначена тем, кому сегодня особенно трудно:

инвалидам Рижская дума единовременно оплачивает возможность приспособить жилье к своим нуждам (до 2134,31 евро – в зависимости от фактических издержек), установить подъемник в подъезде (до 5165 евро); сиротам, достигшим совершеннолетия, Рижская дума помогает начать самостоятельную жизнь: они могут получить жилищное пособие или встать в очередь на жилье;

рижанам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации (допустим, потерявшим все имущество при пожаре или наводнении) также оказывается единовременная помощь. Размеры пособия определяет социальный работник после тщательного ознакомления со всеми обстоятельствами случившейся беды;

родственникам умершего рижанина материальная помощь оказывается при погребении. Столичный муниципалитет выплачивает до 426,86 евро. Однако из этой суммы вычитывается пособие на погребение, полученное от Государственного агентства социального страхования. Имущественное положение заявителя при этом не оценивается. Главное, чтобы были предоставлены все квитанции на расходы. В Рижскую социальную службу необхоидмо подать все документы, которые подверждают расходы за последние три месяца.

Другие виды пособий для рижан

Благодаря более десяти видам пособий, предусмотренных Рижской думой, легче оплатить коммунальные счета, растить приемных детей, ухаживать за сениорами, инвалидами и просто выжить. Перечислим самые востребованные из них.

Пособие по обеспечению минимального дохода или GMI

GMI – это гарантированный минимальный доход. Наше государство определило, что каждый житель Латвии имеет право претендовать на гарантированный минимальный доход в размере 49,80 евро на человека. При этом не учитывается, ребенок это или взрослый, работающий или пенсионер, здоровый человек или инвалид. Рижская дума считает принцип «уравниловки» несправедливым. Поэтому в Риге действуют другие нормы. Уровень гарантированного минимального дохода для жителей столицы равен:

для пенсионеров и инвалидов − 128,06 евро;

для совершеннолетних, трудоспособных рижан − 56,91 евро; для детей − 64,03 евро.

Претендовать на пособие по обеспечению ГМД в Риге могут жители столицы, которые соответствуют статусу нуждающейся семьи (нуждающегося лица) и чьи доходы ниже уровня ГМД. Разъяснение, соответствуете ли вы такому статусу, дадут в Рижской социальной службе.

Жилищное пособие

Жилищное пособие предоставляется для помощи в оплате найма квартиры и коммунальных услуг. Претендовать на это пособие можно в случае, если после оплаты счетов за квартиру, газ и электричество на руках у заявителя остается сумма меньшая, чем гарантированный минимальный доход. Счета за кабельное телевидение и интернет не учитываются.

Важный момент: расходы в указанных счетах должны соответствовать нормативам, разработанным Рижской социальной службой. Поэтому определить самому – можете ли вы претендовать на выплату квартирного пособия, каковы будут его размеры, невозможно. Это должны сделать социальные работники, которые в своих расчетах учтут массу деталей:

своя квартира или арендованная;

сколько должно приходиться на человека потребленного газа, воды, электроэнергии;

отапливается жилье централизованно или надо закупать дрова и уголь; учитывается также, нет ли у заявителя другой собственности (в этом случае жилищное пособие не выдается). Об этом сказано в обязательных правила Рижской думы Nr 202. „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Право на получение жилищного пособия имеют одинокие люди, у которых доход в течение последних трех месяцев не превышал в среднем 355,72 евро в месяц, а для семьи, состоящей из двух или более человек, не превышал 284,57 евро на одного человека в месяц.

Пособие на получение образования

Оно предназначено рижским семьям, где растут дети, но средний доход членов семьи в течение последних трех месяцев не превышал 192,09 евро в месяц на человека, которые задекларированы в Риге не менее 12 месяцев до момента получения пособия и проживают по указанному в заявлении адресу.

Такое пособие в размере 35,57 евро выдают юным рижанам, которым не исполнилось 20 лет и которые учатся в учреждениях общего или профессионального образования. Для учащихся классов социальной коррекции ограничения возраста нет. Важный момент: заявления на это пособие принимаются только в период с 1 июня по 31 октября.

Пособия по уходу за здоровьем

Пенсионеры (как по старости, так и по инвалидности), а также получатели пособия по государственному социальному обеспечению имеют право на следующую помощь от муниципалитета:

на пособие на покрытие обязательного пациентского взноса – до 71,14 евро в год;

пособие на оплату части расходов по приобретению лекарств и медицинских средств, включенных в список компенсируемых медикаментов по фактическому расходу;

пособие на приобретение средств, используемых при инконтиненции (недержание кала и мочи) и/или наличии мочевыводящего катетера, если они необходимы вследствие заболевания и если при этом заявитель не получает их в качестве медицинской компенсации. Общая сумма пособия – до 341,49 евро в год.

Право на получение указанных выше пособий имеют лица, задекларировавшие основное место жительства в Риге не менее чем за 12 месяцев до обращения за пособием. Если они проживают по указанному в заявлении адресу и их средний доход в течение последних трех месяцев не превышал 192,09 евро в месяц на каждого члена семьи, а для отдельно проживающего получателя пенсии (по старости или по инвалидности) – не превышал 234,77 евро в месяц. Учитываются доходы после уплаты налогов.

Пособие на оплату транспортных услуг инвалидам

Пособие до 284,57 евро в год можно получить людям с инвалидностью, которые не имеют возможности пользоваться общественным транспортом; до 71,14 евро в месяц полагается на транспортные расходы лицам с почечной недостаточностью, кому необходим гемодиализ. Эти виды пособия выделяются без оценки материального положения заявителя. Важно лишь, чтобы он был задекларирован как житель Риги.

Другие виды пособий

С 1 января 2016 года школьники из семьи, которой присвоен статус нуждающейся или малообеспеченной, имеют право на бесплатные обеды (Имущественное пособие – оплата обедов учащимся). Условие: школьники должны быть задекларированы в Риге. Оплаченные Рижским самоуправлением обеды могут получать ученики 10-12 классов, которые осваивают программу общего основного образования или общего среднего образования в муниципальном учебном заведении. Услуга оказывается при наличии э-талона школьника.

Людям, которые из-за болезни, в силу возраста или функциональных нарушений не в состоянии себя обслужить, но хотят оставаться в привычной домашней обстановке, Рижская дума выплачивает пособие для обеспечения ухода на дому. Размеры его определяются в каждом случае социальным работником индивидуально.

Раз в год столичный муниципалитет выплачивает пособие в размере 75 евро политически репрессированным лицам.

Целый ряд пособий, выделяемых Рижской думой, призван поддержать семьи с приемными детьми, детей-сирот, воспитывающихся в интернатах, людей, которые взяли на себя роль опекунов и попечителей.

Пособие опекуну за второго и последующих детей составляет 54,07 евро в месяц. А попечителям, которых утвердил Рижский сиротский суд:

EUR 28.46 в месяц, если находящееся на попечении совершеннолетнее лицо не живет в специализированном лечебном заведении или пансионате;

EUR 14.23 в месяц, если находящееся на попечении совершеннолетнее лицо живет в специализированном лечебном заведении или пансионате.

Информация

Более подробную информацию можно получить, позвонив по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055 по рабочим дням: 9:00 − 17:00, пт. 9:00 – 16:00. Вне рабочего времени работает голосовой почтовый ящик. Интернет-сайт департамента благосостояния Рижской думы: www.ld.riga.lv