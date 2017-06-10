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Аналогичный сирене тревоги звук, который обеспокоил сегодня жителей Дарзциемса, мог звучать с территории рижской центральной тюрьмы, где проводились учения персонала.

В Управлении мест заключения (УМЗ) подтвердили, что звук сирены, размещенной на территории Центральной тюрьмы, аналогичен звуку сирен Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). О том, что сирена будет включена, УМЗ не предупредило ГПСС.

УМЗ приносит извинения за причиненные неудобства и подчеркивает, что ничего чрезвычайного не произошло.

ГПСС напомнит другим службам о необходимости своевременно информировать оперативные службы, если во время учений используются сирены.