За год помощь получили 530 ищущих убежище (1)

фото

Общество | 11 июня 2017 года, 10:34

Фонд общественной интеграции в сотрудничестве с организацией "Убежище "Надежный дом"" с апреля 2016 года оказал помощь 530 искателям убежища, сообщила представитель фонда Даце Зариня-Звиедре.

Представитель "Убежище "Надежный дом"" Раса Салиня добавила, что эта организация оказывает услуги беженцам только с декабря прошлого года, а ранее этим занимался Латвийский Красный Крест.

Зариня-Звиедре указала, что искателям убежища, беженцам и лицам с альтернативным статусом обеспечиваются услуги социального работника и ментора по решению повседневных ситуаций и интеграции в новую для этих людей среду.

Также люди получают информацию о жизни в Латвии, менторы и социальные работники следят за освоением латышского языка и программ интеграции, сопровождают людей в медицинские учреждения, в центры гуманитарной помощи и Государственное агентство занятости, оказывают помощь в оформлении документов, в открытии банковского счета и поиске жилья. По словам Зарини-Звиедре, Фонд общественной интеграции обязался добиться качественной помощи, поэтому работа социальных работников и менторов контролируется.

Комментарии 1
Оккупант16 минут назад
Радость то какая!Срочно по этому поводу взять кредит на несколько миллионов и устроить очередные пляски танцы,за счет налого платильщиков!Приехать то приехали,а теперь внимания граждане вопрос! 5 минут на размышление,сколько из этих 530 нахлебников,осталось до сих пор в Латвии?)))
Ответить