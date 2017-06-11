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Фонд общественной интеграции в сотрудничестве с организацией "Убежище "Надежный дом"" с апреля 2016 года оказал помощь 530 искателям убежища, сообщила представитель фонда Даце Зариня-Звиедре.

Представитель "Убежище "Надежный дом"" Раса Салиня добавила, что эта организация оказывает услуги беженцам только с декабря прошлого года, а ранее этим занимался Латвийский Красный Крест.

Зариня-Звиедре указала, что искателям убежища, беженцам и лицам с альтернативным статусом обеспечиваются услуги социального работника и ментора по решению повседневных ситуаций и интеграции в новую для этих людей среду.

Также люди получают информацию о жизни в Латвии, менторы и социальные работники следят за освоением латышского языка и программ интеграции, сопровождают людей в медицинские учреждения, в центры гуманитарной помощи и Государственное агентство занятости, оказывают помощь в оформлении документов, в открытии банковского счета и поиске жилья. По словам Зарини-Звиедре, Фонд общественной интеграции обязался добиться качественной помощи, поэтому работа социальных работников и менторов контролируется.