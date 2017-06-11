В Латвии насчитали более 39 000 многодетных семей (3)

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Фото/LETA/Kaspars Gailis

Общество | 11 июня 2017 года, 12:50

В Латвии более 39 000 многодетных семей, заявила со ссылкой на данные Государственного агентства социального страхования старший эксперт департамента политики детей и семьи Министерства благосостояния Байба Станкевича.

По апрельским данным агентства, в Латвии 162 000 семей с одним ребенком, более 76 000 семей с двумя детьми и более 39 000 многодетных семей.

Общее количество семей составляет 277 000.

Станкевича отметила, что это не совсем точные данные, но при планировании мероприятий для многодетных семей за основу берется информация Государственного агентства социального страхования о количестве получателей социальных пособий. В этой информации нет данных о лицах с 18 до 24 лет, которые живут с родителями.

Фонд общественной интеграции выдает многодетным семьям карточки "Почетная семья 3+", и они выданы в настоящее время 14 573 родителям, сообщила представитель фонда Даце Зариня-Звиедре.

Минюст разработал поправки, которые предусматривают для многодетных семей за первое жилье в четыре раза сократить пошлину за закрепление в земельной книге - 0,5% вместо нынешних 2%.

Комментарии 3
Elkana Rozenberg19 минут назад
Пособия на детей меньше, чем дают беженцам. Этим всё сказано.
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Igor Gorbachev36 минут назад
Стабильность по-латышски:
Многие пособия десятилетия не менялись.
Доходы сытомордых госчиновников неуклонно растут.
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Махир Джалилов42 минуты назад
Значит со временем будет кому эммигрировать , то есть эммиграция --- это надолго !!
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