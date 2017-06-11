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Фото/LETA/Kaspars Gailis

В Латвии более 39 000 многодетных семей, заявила со ссылкой на данные Государственного агентства социального страхования старший эксперт департамента политики детей и семьи Министерства благосостояния Байба Станкевича.

По апрельским данным агентства, в Латвии 162 000 семей с одним ребенком, более 76 000 семей с двумя детьми и более 39 000 многодетных семей.

Общее количество семей составляет 277 000.

Станкевича отметила, что это не совсем точные данные, но при планировании мероприятий для многодетных семей за основу берется информация Государственного агентства социального страхования о количестве получателей социальных пособий. В этой информации нет данных о лицах с 18 до 24 лет, которые живут с родителями.

Фонд общественной интеграции выдает многодетным семьям карточки "Почетная семья 3+", и они выданы в настоящее время 14 573 родителям, сообщила представитель фонда Даце Зариня-Звиедре.

Минюст разработал поправки, которые предусматривают для многодетных семей за первое жилье в четыре раза сократить пошлину за закрепление в земельной книге - 0,5% вместо нынешних 2%.