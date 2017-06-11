Общество |

В понедельник в Латвию придет циклон, под влиянием которого установится прохладная и дождливая погода, а до Лиго территорию страны могут пересечь еще два циклона, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Ожидается, что самым пасмурным днем будет вторник, 13 июня, когда пройдут дожди, будет дуть порывистый западный ветер и температура составит от +12 до +17 градусов.

В середине недели небо прояснится, но в начале новой недели придет следующий циклон, а затем и третий.

Прогноз на праздники пока неточный - возможны и циклон, и антициклон.

Таким образом, погода в ближайшие две недели останется переменчивой, с периодическими дождями и усилением ветра. Температура воздуха только в некоторые дни превысит +20 градусов.