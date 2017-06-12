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Мэр Риги Нил Ушаков подал в Патентное управление заявку на регистрацию товарного знака "Кепка Ушакова". Об этом сообщает передача De Facto телеканала LTV.

Ушаков подал заявку от частного лица. Он желает получить права на использование словосочетаний "Ušakova kepka", "Ushakova kepka", "Ushakov cap" и "Кепка Ушакова".

Заявка находится в стадии рассмотрения.

По словам Ушакова, регистрация нужна для того, чтобы кто-нибудь не начал выпускать что-то неоднозначного содержания.

"Кепка Ушакова" - неофициальное название искусственного холма в микрорайоне Плявниеки.

Ушаков заявил, что у него нет в планах называть холм в Плявниеках "Кепкой Ушакова".

"Меня можно во многом обвинить, но я ведь не сумасшедший. Такого названия даже у самой лучшей горы быть не может", - заявил мэр.

Ранее мэр Риги в социальных сетях признавал, что сам иногда использует это словосочетание. В такой кепке был сфотографирован солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а Нил Ушаков разместил фото кепки на своем личном профиле в Facebook.

Как сообщало Латвийское патентное управление, 20 октября 2011 года в Латвии был зарегистрирован алкогольный бренд Ushakov. Владельцем этой торговой марки был указан израильский предприниматель Борис Гафт, использовать бренд он планировал для различных алкогольных напитков, за исключением пива.

Источник: nra.lv