Общество |

Сегодня, 12 июня, из Риги в Адажи будет доставляться военная техника, в связи с этим водителей просят считаться с ограничениями в движении.

В момент перевозки техники на отдельных участках дорог возможны кратковременные задержки движения. Автоводителей призывают держаться правого края проезжей части, пропускать колонну и не пытаться ее обогнать.

9 июня для участия в многонациональном батальоне НАТО в Латвию прибыло более 300 испанских военнослужащих, а 10 июня прибыли более 100 военнослужащих из 1-й механизированной бригады Национальных вооруженных сил Канады.