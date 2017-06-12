Из-за перевозки военной техники в Риге будет ограничено движение (5)
Общество | 12 июня 2017 года, 07:42
Сегодня, 12 июня, из Риги в Адажи будет доставляться военная техника, в связи с этим водителей просят считаться с ограничениями в движении.
В момент перевозки техники на отдельных участках дорог возможны кратковременные задержки движения. Автоводителей призывают держаться правого края проезжей части, пропускать колонну и не пытаться ее обогнать.
9 июня для участия в многонациональном батальоне НАТО в Латвию прибыло более 300 испанских военнослужащих, а 10 июня прибыли более 100 военнослужащих из 1-й механизированной бригады Национальных вооруженных сил Канады.
Зачем они нам? Пенсионеры живут впроголодь, детские как в Африке, медицины нету.... ЛЮДИ УМИРАЮТ... никто на нас не собирается нападать... У НАС НИЧЕГО НЕТУ... Я земля нужна скорей всего НАТО самой, а не России... Мы уже колония... Подумайте о последних здесь живущих людях и детях.... Они не хотят умирать....политика сегодняшних властей погубит Всех... Через 50 лет НАТО создаст другое искусственное государство... Я серьёзно!
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"защитники" приехали, всем стоять...трамвай прижаться вправо...
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Иначе всех под откос
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