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На портале общественных инициатив ManaBalss.lv открыт сбор подписей за муниципальные референдумы, на которых по многим вопросам, включая роспуск местной думы, могли бы голосовать граждане, живущие в конкретном самоуправлении.

Инициативу предполагается передать на рассмотрение Сейма.

Инциировал сбор подписей гражданин Раймонд Лейниекс-Пуке, считающий, что появление возможности проводить всенародное голосование на уровне конкретного самоуправления позволит более полно реализовать права, гарантированные основным законом страны.

Для организации муниципального референдума было бы необходимо собрать 10% от числа проголосовавших на предыдущих муниципальных выборах избирателей в соответствующем самоуправлении.

Если инициатива наберет символические 10 тысяч подписей, она будет передана в Сейм для дальнейшего рассмотрения.