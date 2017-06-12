Начат сбор подписей за муниципальные референдумы
На портале общественных инициатив ManaBalss.lv открыт сбор подписей за муниципальные референдумы, на которых по многим вопросам, включая роспуск местной думы, могли бы голосовать граждане, живущие в конкретном самоуправлении.
Инициативу предполагается передать на рассмотрение Сейма.
Инциировал сбор подписей гражданин Раймонд Лейниекс-Пуке, считающий, что появление возможности проводить всенародное голосование на уровне конкретного самоуправления позволит более полно реализовать права, гарантированные основным законом страны.
Для организации муниципального референдума было бы необходимо собрать 10% от числа проголосовавших на предыдущих муниципальных выборах избирателей в соответствующем самоуправлении.
Если инициатива наберет символические 10 тысяч подписей, она будет передана в Сейм для дальнейшего рассмотрения.