Остапенко премируют за счет средств на непредвиденные расходы (9)

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Общество | 12 июня 2017 года, 09:57

Латвийская теннисистка Алена Остапенко получит денежное вознаграждение за первый титул на турнирах "Большого шлема". Об этом сообщил в интервью телеканалу LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Он не пояснил о какой именно сумме идет речь, но добавил, что если сравнивать ее с суммой того приза, что Остапенко получила в Париже, то она меньше.

Вознаграждение теннисистки будет осуществляться за счет средств на непредвиденные расходы.

Шадурскис подчеркнул, что важно, чтобы государство ценило своих спортсменов.

Напомним, что латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой "Ролан Гаррос", выиграв свой первый титул на турнирах "Большого шлема". В финальном матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Комментарии 9
фанат2 часа назад
Он не пояснил о какой именно сумме идет речь, но добавил, что если сравнивать ее с суммой того приза, что Остапенко получила в Париже, то она меньше.
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За победу в финале Ролан Гаррос,согласно открытым данным на турнире,Остапенко заработала 1 872 000 долларов. Вот уж интересно,насколько меньше,правительство решило премировать нашу чемпионку...
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фанат1 час назад
вы забываете про французские налоги,всем нравится писать полную сумму,озвученную журналистами.
призовые облагаются фиксированным налогом: на Ролан Гаррос – 15%, на Уимблдоне – 20%, на US Open – 30%.
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Иг2 часа назад
Если быть точным, 2.1m евро
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