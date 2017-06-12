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Латвийская теннисистка Алена Остапенко получит денежное вознаграждение за первый титул на турнирах "Большого шлема". Об этом сообщил в интервью телеканалу LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Он не пояснил о какой именно сумме идет речь, но добавил, что если сравнивать ее с суммой того приза, что Остапенко получила в Париже, то она меньше.

Вознаграждение теннисистки будет осуществляться за счет средств на непредвиденные расходы.

Шадурскис подчеркнул, что важно, чтобы государство ценило своих спортсменов.

Напомним, что латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой "Ролан Гаррос", выиграв свой первый титул на турнирах "Большого шлема". В финальном матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.