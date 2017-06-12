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Прокуратура Латвии начала уголовный процесс о неправомерных действиях должностных лиц больницы им. Страдиня. Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.

Инспекция здравоохранения провела проверку в больнице, в ходе которой было обнаружено, что больница необоснованно получает платежи из государственного бюджета.

Изначально сумма, по поводу которой возникли подозрения, превышала 300 000 евро, но сейчас причиненные государству убытки оцениваются в сумму 45 650 евро. Уголовное дело передано для расследования в Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Источник: nra.lv