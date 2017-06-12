Сотрудников больницы Страдиня подозревают в присвоении 45 000 евро (2)
Общество | 12 июня 2017 года, 10:20
Прокуратура Латвии начала уголовный процесс о неправомерных действиях должностных лиц больницы им. Страдиня. Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.
Инспекция здравоохранения провела проверку в больнице, в ходе которой было обнаружено, что больница необоснованно получает платежи из государственного бюджета.
Изначально сумма, по поводу которой возникли подозрения, превышала 300 000 евро, но сейчас причиненные государству убытки оцениваются в сумму 45 650 евро. Уголовное дело передано для расследования в Управление по борьбе с экономическими преступлениями.
Источник: nra.lv
почему только Страдиня - у нас пиз-ят поголовно,кто хоть какой то имеет доступ к гос структуре и власти
Ответить
Так это ж они от "безденежья" приватизировали средства и отдали больным у которых нет средств для лечения.Прймите их и простите!?
Ответить