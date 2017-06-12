Общество |

Сегодня, 12 июня, с 8:00 до 18:00 у здания Сейма обществом "Свобода животных" организована акция, во время которой люди добровольно находятся в металлических клетках.

Цель акции - напомнить депутатам о судьбе животных цирка, а также призвать отклонить предложение Народно-хозяйственной комиссии, предусматривающее разрешение использовать в цирке диких животных, список которых планирует установить Кабинет министров.

Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала намерение запретить использование животных в цирке, кроме тех, которые будут упомянуты в составленном правительством списке.