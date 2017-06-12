Люди в клетках протестуют около Сейма (3)

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Общество | 12 июня 2017 года, 11:46

Сегодня, 12 июня, с 8:00 до 18:00 у здания Сейма обществом "Свобода животных" организована акция, во время которой люди добровольно находятся в металлических клетках.

Цель акции - напомнить депутатам о судьбе животных цирка, а также призвать отклонить предложение Народно-хозяйственной комиссии, предусматривающее разрешение использовать в цирке диких животных, список которых планирует установить Кабинет министров.

Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала намерение запретить использование животных в цирке, кроме тех, которые будут упомянуты в составленном правительством списке.

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Комментарии 3
Кэмерон44 минуты назад
Молодцы какие! Единственная инициатива, на которую поднялось столько народа в нашем государстве, берите с них пример, а не обсирайте, не разобравшись, пожалуйста.
5
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Leonardo Gromov25 минут назад
Про результат не забыть бы
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lolo7 минут назад
depili ?
kā tas ir protestēt pret sevi un savu valsti ? imbeciļi vai ?
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