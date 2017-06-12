Шадурскис: если "лишние" школы не закроют, правительство их отберет (13)

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Общество | 12 июня 2017 года, 12:16

В каждом микрорайоне Риги нужны только одна средняя школа и несколько основных, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис. А если самоуправления откажутся закрывать "лишние" учебные заведения, то правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы перенять школы под свою юрисдикцию, и все равно их ликвидирует.

Он напомнил, что школьную сеть по всей Латвии ожидают значительные перемены. Например, в Риге имеется около 80 средних школ, что слишком много. Сколько столичных школ, по его мнению, необходимо реорганизовать, министр не сказал.

По словам Шадурскиса, в следующем учебном году изменений еще не будет, но до марта должна появиться ясность о том, какой будет сеть школ в будущем. Министерство образования и науки разработает соответствующие рекомендации для самоуправлений, а они должны будут принять решения о дальнейших действиях.

Если самоуправления не прислушаются к этим рекомендациям, правительству придется рассмотреть вопрос о том, чтобы перенять учебные заведения, сказал министр.

Комментарии 13
Не Лоялен26 минут назад
Кретин при том полный!Когда он уже копыта откинет!Губитель образования в Латвии истинный фашист!
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А Ё 18 минут назад
ой,как хочеться его поганой метлой с этого кресла....
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КАК-ТО ТАК15 минут назад
ДА ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО МОРДУ,ДЛЯ НЕГО ОБРАЗОВАНИЕ - НЕ ГЛАВНОЕ,А ТАНЦЫ,ПЛЯСКИ ПИДРИ-ЛА-ЛА....
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