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В каждом микрорайоне Риги нужны только одна средняя школа и несколько основных, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис. А если самоуправления откажутся закрывать "лишние" учебные заведения, то правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы перенять школы под свою юрисдикцию, и все равно их ликвидирует.

Он напомнил, что школьную сеть по всей Латвии ожидают значительные перемены. Например, в Риге имеется около 80 средних школ, что слишком много. Сколько столичных школ, по его мнению, необходимо реорганизовать, министр не сказал.

По словам Шадурскиса, в следующем учебном году изменений еще не будет, но до марта должна появиться ясность о том, какой будет сеть школ в будущем. Министерство образования и науки разработает соответствующие рекомендации для самоуправлений, а они должны будут принять решения о дальнейших действиях.

Если самоуправления не прислушаются к этим рекомендациям, правительству придется рассмотреть вопрос о том, чтобы перенять учебные заведения, сказал министр.