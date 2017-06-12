Суд по делу обвиняемого в шпионаже мастера LDz будет закрытым (2)
Елгавский суд будет рассматривать дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО Latvijas Dzelzceļš Александра Красноперова на закрытых заседаниях.
Такое решение принято в связи с тем, что прокурор Зинта Мейя попросила суд пригласить на заседания сотрудника Полиции безопасности.
В целом на суд приглашено более 20 свидетелей.
Начавшийся сегодня, 12 июня, процесс вызвал большой интерес со стороны средств массовой информации. Дело рассматривает судья Дайга Даншина.
Как ранее сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина, в 2015-2016 гг. Красноперов, будучи сотрудником Latvijas Dzelzceļš, занимался на Елгавской железнодорожной станции сбором информации военного характера и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Красноперов был задержан Полицией безопасности в конце прошлого года. В Елгавском отделении Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.