Суд по делу обвиняемого в шпионаже мастера LDz будет закрытым (2)

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Общество | 12 июня 2017 года, 13:38

Елгавский суд будет рассматривать дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО Latvijas Dzelzceļš Александра Красноперова на закрытых заседаниях.

Такое решение принято в связи с тем, что прокурор Зинта Мейя попросила суд пригласить на заседания сотрудника Полиции безопасности.

В целом на суд приглашено более 20 свидетелей.

Начавшийся сегодня, 12 июня, процесс вызвал большой интерес со стороны средств массовой информации. Дело рассматривает судья Дайга Даншина.

Как ранее сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина, в 2015-2016 гг. Красноперов, будучи сотрудником Latvijas Dzelzceļš, занимался на Елгавской железнодорожной станции сбором информации военного характера и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Красноперов был задержан Полицией безопасности в конце прошлого года. В Елгавском отделении Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.

Комментарии 2
Garik1 час назад
А кого за "преступную халатность" засудят? Что в Латвии не нашлось чем военную технику накрыть? Опять же сми раструбили "что доставят"? Почему везли днем, а не ночью? Почему не как поезд Сталина охраняли - через 10 метров по бойцу и огонь на поражение по фотографирующим? Красноперов сэкономил денюжку Российским ВКС? Спутники в это время в тэтрис игрались? А с зданиями Кабмина и Саймы что сделают? Статья из газеты послевоенных времен "...рабочие одног из заводов Ростова не успели вывезти оборудование. Тогда на ящиках они написали "ватерклозет!", что по немецки значит "заминировано!". Маскируйте!
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шустрый36 минут назад
Боятся показать свою дурь,вот и сделали закрытыми...сколько,чего и куда поехало отлично показывали не один день по телевизору.....так за что судить то?ПБ с глузду сьехало....
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