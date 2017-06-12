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Елгавский суд будет рассматривать дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО Latvijas Dzelzceļš Александра Красноперова на закрытых заседаниях.

Такое решение принято в связи с тем, что прокурор Зинта Мейя попросила суд пригласить на заседания сотрудника Полиции безопасности.

В целом на суд приглашено более 20 свидетелей.

Начавшийся сегодня, 12 июня, процесс вызвал большой интерес со стороны средств массовой информации. Дело рассматривает судья Дайга Даншина.

Как ранее сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина, в 2015-2016 гг. Красноперов, будучи сотрудником Latvijas Dzelzceļš, занимался на Елгавской железнодорожной станции сбором информации военного характера и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Красноперов был задержан Полицией безопасности в конце прошлого года. В Елгавском отделении Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.