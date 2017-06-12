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Министерство образования и науки планирует продлить на две недели учебный год и изменить содержание программ, в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"У нас в центре внимания новый учебный стандарт, новая учебная программа. Это содержание, основанное на компетентном подходе, которое, по моему мнению, и по мнению коллег, требует большего времени, чем сейчас. С введением нового стандарта учебный год немного удлинится. Я думаю, что примерно на 2 недели. Посмотрим, удастся ли убедить в этом коллег из Сейма", - сказал Шадурскис.

Министр также подчеркнул, что изменений стоит ожидать ещё не в следующем учебном году. Ситуация разъяснится ближе к марту 2018 года.

Министерство образования и науки разработает рекомендации самоуправлениям и тогда станет известно о дальнейших решениях.