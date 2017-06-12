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Полиция безопасности (ПБ) сегодня проводит обыск на месте работы подозреваемой в разглашении гостайны сотрудницы финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) Кристине Богдановой, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.

В ПБ сообщили, что обыск проводится в рамках уголовного процесса, начатого по статье 94 Уголовного закона о разглашении государственной тайны. Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

За умышленное разглашение гостайны, совершенное лицом, которое было предупреждено о ее неразглашении, не имеющее признаков шпионажа, предусмотрены лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

Новостная передача телеканала TV3 сообщила, что гендиректор СГД Илзе Цируле в телефонном разговоре не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Семья Богдановых уже привлекала к себе внимание общества. Так, портал "Pietiek.com" в прошлом году сообщил, что должность руководителя финансовой разведки занял Максим Богданов - сын Леонида Богданова, чья связь с Владимиром Вашкевичем известна всем спецслужбам, и супруг Кристине Богдановой. Портал сообщил также, что Богданов и его супруга годами регулярно получают щедрые денежные подарки от родителей. По информации базы данных СГД, Богданова начала работу в СГД в 2003 году в Рижском региональном учреждении.