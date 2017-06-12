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Пока в качестве приоритетного решения по увеличению финансирования медицины рассматривается повышение социальных взносов на один процентный пункт, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

Он выразил уверенность в том, что партнерам по правящей коалиции удастся договориться о финансировании здравоохранения, а также о налоговой реформе в целом.

"Отступать некуда", - сказал премьер, добавив, что прирост социального налога будет разделен солидарно, по полпроцента, между работодателями и работниками.

Поэтому важно, чтобы вопрос о финансировании здравоохранения решался вместе с вопросом о налоговой реформе, которая предусматривает повышение необлагаемого минимума и снижение ставки подоходного налога, сказал премьер, подчеркнув, что это комплексное решение.