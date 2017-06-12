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Латвийская ассоциация сельских семейных врачей решила присоединиться к Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) и тоже провести забастовку, прекратив работу до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с Минздравом, сообщила президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Ассоциация поддерживает также предупредительную акцию протеста, организуемую Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода.

Латвийская ассоциация сельских семейных врачей призывает своих членов участвовать в забастовке, начиная с 3 июля.

Как ранее сообщила президент ЛАСВ Сармите Вейде, Министерство здравоохранения отклонило призыв ЛАСВ о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством.

Сегодня под руководством ЛАСВ был сформирован забастовочный комитет, который подал заявление о забастовке Минздраву, Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству и Государственной трудовой инспекции.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований, заявила Вейде.

В марте ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.