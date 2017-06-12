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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что латвийские семейные врачи заявили о намерении провести забастовку, прекратив работу до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с Министерством здравоохранения.

Советница президента Латвийской ассоциации врачей Лиене Ципуле обращает внимание на готовящиеся забастовки.

"Снежный ком увеличивается... Семейные врачи объявляют забастовку с 3 июня до выполнения требований", - отмечает она.

Sniega bumba veļas... Ģimenes ārsti piesaka streiku no 3.jūlija līdz prasību izpildei: https://t.co/6PJApxfSev — Liene Cipule (@LieneCipule) June 12, 2017

Бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич высказывает свое видение происходящего.

"Министерство здравоохранения скоро будет делить большие деньги. Логично, что семейные врачи заинтересованы в своей части", - пишет он.

VM drīz dalīs lielu naudu. Loģiski, ka ģimenes ārsti piesakās uz savu daļu. — Guntis Belēvičs (@guntisbelevics) June 12, 2017

Журналист Эвия Унама призывает заранее спланировать поход к врачу.

"Пока еще можно успеть попасть к семейному врачу. Позже - кто знает, как выйдет", - пишет она.

Vēl var paspēt aiziet pie ģimenes ārsta... pēc tam, ej nu zini, kā sanāks... https://t.co/2DXUezgev2 — Unama (@EvijaUnama) June 12, 2017

Как ранее сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, Министерство здравоохранения отклонило призыв семейных врачей о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством.

Сегодня в ассоциации был сформирован забастовочный комитет, который подал заявление о забастовке Минздраву, Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству и Государственной трудовой инспекции.