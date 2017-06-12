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В окрестностях Вирнукална, на территории Бебрской волости недалеко от поворота на Цауне, 8 июня был замечен огромный медведь, сообщает самоуправление Кокнесской волости со ссылкой на представителей охотничьего клуба "Ķepainis".

Охотник Юрис Тарасов в тот день отправился на место кормления лесных животных в Варнукалнсе, чтобы проверить камеру ночного видения. В ходе работ он увидел, как неподалеку бродит большой медведь.

Охотнику удалось запечатлеть на фото нежданного гостя.

Редко встречающееся в латвийских лесах дикое животное в прошлом году было также замечено на территории Кокнесской волости. Охотники клуба "Ķepainis" призывают жителей к осторожности.

Кокнесе — это местечко, находящееся в примерно в 100 км к востоку от Риги. Административный центр Кокнесского края и Кокнесской волости. Численность населения — 2818 жителей.