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Уже второй бывший военный за последние два года судится с Национальными вооруженными силами (НВС) в связи с условиями несения службы и полученными во время нее травмами. Об этом пишет Latvijas Avīze.

25-летний Рудольф Фрейманис высок и имеет спортивное телосложение. Никто не догадается, что этот 196-сантиметровый молодой человек является инвалидом третьей группы, у которого на груди большой шрам после операции на сердце, пишет LA. Рудольфу вживили в сердце деталь, которая помогает ему жить, он должен всю жизнь принимать лекарства и ежемесячно показываться врачу.

Рудольф – уже второй молодой человек, который в течение последних двух лет принял решение судиться с Министерством обороны и Национальными вооруженными силами. В обоих ведомствах от комментариев пока отказываются. Иск Рудольфа связан с условиями его службы, материальной, моральной и лечебной компенсацией.

Проблемы со здоровьем у Рудольфа начались после выполнения одного из заданий при службе в армии. Задание было связано с переносом тяжелых технических деталей (до 100 кг). Вскоре молодой человек почувствовал недомогание, однако медики при НВС отказались признать это служебной травмой. Позднее у Рудольфа резко повысилось давление и многочисленные обследования выявили патологию сердца, находящуюся в критической ситуации. Была проведена операции, Рудольф стал инвалидом.

После операции в армии мужчине сообщили, что его отправляют в отставку. «Здорового принимаете, а больного отправляете в отставку?», - возмутился Рудольф. На это армейские врачи заявили, что теперь он здоров и ему все компенсировалось. Требование пересмотреть решение ни к чему не привели, в связи с чем Рудольф принял решение судиться, пишет газета.

При этом, как отмечает LA, дело Фрейманиса не является однозначным: ему все же выплатили уже 70% суммы (около 9000 евро), которая полагается инвалиду третьей группы, если его травма связана с несением военной службы. Рудольф называет это откупом, так как за лекарства и обследования ему всю жизнь придется платить самому.