Общество |

Ранее озвученная многими рижанами идея поменять свое место жительства набрала обороты, и, спустя неделю после муниципальных выборов, из столицы "выписались" 600 человек, что в два раза больше, чем за неделю до голосования. Об этом в интервью передаче Krustpunktā на Латвийском радио сообщила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Санта Йонате, пишет портал lsm.lv.

По ее словам, перед выборами, рижан, которые хотели отказаться от места жительства в столице, было намного меньше – до выборов, в течение недели из столицы "выписались" около 340 человек. Однако уже к 11 июня это число возросло до 600 человек.

Представитель УДГМ также отметила, что перед муниципальными выборами по всей Латвии в целом выросло число людей, желающих поменять место жительства.

Тем временем как в интервью Латвийскому радио указал член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс, процесс декларации место жительства стал слишком сложным и превратился в инструмент поиска экономической выгоды.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, после выборов в самоуправления, которые прошли по всей Латвии 3 июня, некоторые рижане, среди которых были политики и артисты, сообщили о том, что они намерены "выписаться" из Риги и будут декларировать свое место жительства в других самоуправлениях. Таким образом, люди хотели продемонстрировать свое негативное отношение к итогам голосования в Риге, где власть сохранило прежнее руководство.