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В городах республиканского значения с населением 100 000 жителей должно быть не меньше двух, а в каждом крае с населением 8000 жителей - одна площадка для сбора сортированных отходов.

Это предусмотрено одобренными сегодня правительством правилами о критериях и порядке оценки доступности для жителей услуг по сбору сортированных отходов.

В разработанные Министерством охраны среды и регионального развития правила включены критерии для оценки этой услуги в городах республиканского значения и краях с учетом численности их населения.

В городах республиканского значения на каждых 700 жителей должен быть оборудован по меньшей мере один пункт сбора сортированных бытовых отходов, в городах с числом жителей до 50 000 - по меньшей мере одна площадка для сбора сортированных бытовых отходов, а если город поделен на зоны утилизации отходов, такая площадка должна быть оборудована в каждой из этих зон.

В городах республиканского значения с числом жителей от 50 000 до 100 000 должно быть не меньше двух площадок, а если город поделен более чем на две зоны утилизации отходов, площадка должна быть оборудована в каждой из зон.

В городах с населением свыше 100 000 человек дополнительно должна быть оборудована хотя бы одна площадка на каждые следующие 100 000 жителей. В краевых городах на каждые 550 жителей и в каждом населенном пункте с населением более 200 человек или на каждые 450 жителей должен быть хотя бы один пункт сбора сортированных отходов.

При оборудовании площадок для сбора сортированных отходов необходимо учитывать такие технико-экономические факторы, как размещение и плотность населения, расходы на сбор и перевозку бытовых отходов, расстояние, отмечает министерство.