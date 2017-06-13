Общество |

На прошлой неделе в российском городе Сочи состоялась международная конференция "Стратегическое партнерство 1520", в рамках которой президент ГАО Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш вновь обратил внимание на преимущества Латвии в сфере железнодорожных грузовых перевозок, а также встретился с президентом Российских железных дорог Олегом Белозеровым.

В беседе с Белозеровым обсуждалась актуальная информация о перевозках и их результаты за первые 5 месяцев текущего года.

Руководители обеих железных дорог признали, что сотрудничество проходит в обычном режиме и объем перевозок в этом году вырос. Белозеров особенно подчеркнул вклад предприятия LDz Loģistika в развитие контейнерных поездов из Китая в Европу, а также из Европы в Китай в сотрудничестве с российскими партнерами.

Как Берзиньш, так и Белозеров положительно оценивают сложившееся сотрудничество и считают, что его необходимо укреплять, обеспечивая оказание качественных и скоординированных услуг уже имеющимся партнерам, а также сотрудничать по новым проектам – в создании коридора Север–Юг и развитии перевозок в/из Китая.

В свою очередь, выступая на сессии конференции "Транзит 1520 – вызовы для международной логистики", Берзиньш подчеркнул преимущества Латвии в создании будущего транзитного коридора Север–Юг и роль LDz в доставке азиатских грузов в Западную Европу и Скандинавию.

Президент LDz отметил, что участие в развитии евразийских транспортных коридоров является сейчас одним из приоритетов транспортно-логистической отрасли Латвии. Существенную роль здесь играют географическое положение Латвии и удобные соединения морским путем с Западной Европой и Скандинавией, которые гарантируют оперативную доставку грузов до конечной цели.

Берзиньш подчеркивает, что необходимо принимать во внимание и оперативность доставки грузов: если для их транспортировки морским путем требуется не менее 45 дней, то, используя железнодорожную инфраструктуру, груз из Евразии до конечного пункта доходит на месяц быстрее. К тому же в порты Скандинавии и Западной Европы грузы можно доставлять в течение 24-48 часов.

В панельной дискуссии на конференции приняли участие также представители транспортной отрасли России, Ирана, Индии и других стран, которые познакомили со стратегическими приоритетами по созданию новых маршрутов на территории Евразии, в том числе сделав упор на коридор Север–Юг. Он формируется из Индии на Север Европы, предварительно охватывая и Латвию.