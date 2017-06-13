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В конце прошлой недели в столице Казахстана Астане открылась международная выставка Astana EXPO 2017.

Со своим павильоном в ней участвует и Латвия. В павильоне нашей страны наибольший упор сделан именно на транспортно-логистическую отрасль и потенциал сотрудничества в этой сфере.

Наиболее крупными партнерами Латвийского павильона являются ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), Рижский свободный порт и Лиепайская специальная экономическая зона. Главная тема выставка – "Энергия будущего" (Future Energy), и LDz наряду с популяризацией действующих и новых логистических коридоров предлагает всем посетителям выставки возможность познакомиться с прототипом водородного локомотива Hyloco.

Девиз Латвийского павильона – "Латвия – место твоей встречи: энергия в нашей натуре". В течение всех трех месяцев проведения выставки в Латвийском павильоне будут проходить тематические недели, посвященные транзиту и логистике, образованию и науке, информационным технологиям, производству и инновациям.

В середине июля, сразу после Дня Латвии, в Латвийском павильоне Astana EXPO 2017 пройдут организованная LDz и его партнерами конференция и дискуссии по актуальным проблемам транспортно-логистической отрасли.

10 июля состоится конференция "Перспективы глобального транспортного сообщения. Евразийский потенциал", которую откроют президент Латвии Раймонд Вейонис, министр сообщения ЛР Улдис Аугулис и его казахстанский коллега, министр инвестиций и развития Женис Касымбек, а также руководство Латвийской и Казахстанской железных дорог.

В свою очередь, 12 июля пройдет дискуссия об организации маршрутов контейнерных поездов в Евразии, в которой примет участие председатель правления ООО LDz Loģistika Вернер Лусис.

На 13 июля намечена дискуссия, посвященная внедрению дружественных среде технологий в транспортную отрасль, на которой более подробную информацию о проектах модернизации подвижного состава и разработке водородного локомотива представит LDz ritošā sastāva serviss.

Основным мотивом Astana EXPO 2017 является Future Energy, или "Энергия будущего". Он включает в себя как инновации, так и перспективы и направления будущего развития, поэтому в свете этой темы LDz на выставке будет говорить как о направлениях логистики в Евразийском регионе, так и о новых технологических решениях.

Выставка Astana EXPO 2017 будет проходить с 10 июня по 10 сентября. Предполагается, что в целом ее посетят несколько миллионов человек.