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Прокуратура Испании обвинила футболиста команды "Реал Мадрид" Криштиану Роналду в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро за период с 2011 по 2014 годы.

В заявлении прокуратуры говорится, что футболист использовал некую "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе.

Обвинения основаны на данных испанских налоговых органов. Футбольный клуб "Реал Мадрид" отказался комментировать эти обвинения. Просьба о комментарии к агентам Роналду также осталась без ответа. Ранее футболист отвергал подобные обвинения.

Известный португальский футболист Криштиану Роналду стал налоговым резидентом Испании в январе 2010 года.

Ранее о том, что он уклоняется от налогов, написал ряд крупных СМИ. Европейские газеты, в том числе немецкая Spiegel, испанская El Mundo и британская Sunday Times, обвинили Роналду и Моуринью, а также некоторых других игроков европейских клубов в том, что они якобы выводили в офшорные зоны миллионы долларов, чтобы избежать уплаты налогов.

Роналду занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, по версии Forbes. В прошлом году он заработал около 93 млн долларов.