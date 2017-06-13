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Странам Евросоюз, в том числе Латвии, необходимо бороться с лживыми новостями, распространяемыми Россией, более активно. Об этом в интервью Latvijas Avīze заявил директор Центра исследований политики Восточной Европы Андрис Кудорс.

"В борьбе с лживыми новостями Западу не нужно принимать правила игры России, не нужно начинать лгать в ответ. Мы должны оставаться джентльменами, даже если против нас хулиганы. Вместе с тем, должна быть стратегия. Есть ли она у нас? США разработали закон о противодействии российской пропаганде и дезинформации, выделив финансирование. Евросоюз принял декларацию... без финансирования. Это и есть отношение", - сказал Кудорс.

По его словам, празднование столетия независимости Латвии может стать объектом новых информационных атак со стороны России.

"Если говорить о Латвии и лживых новостях, то необходимо помнить, что приближается столетие государства. Нам есть, чем гордиться, однако в интересах России эту гордость снизить и разделить общество. К сожалению, латвийцы часто этому "подпевают". Это что-то вроде Стокгольмского синдрома. Правительство можно и нужно критиковать, но нельзя за счет этого унижать государство. Цель российской пропаганды - не сместить правительство Латвии, Россия хочет поставить под сомнение идею независимости Латвии", - считает Кудорс.

Напомним, в программу празднования 100-летия Латвии включено около ста проектов и мероприятий, которые будут реализованы в период с 2017 по 2021 год в сферах культуры, образования, спорта, строительства, туризма и других.