Общество |

В Центре государственного языка изобрели специальное слово для обозначения одной из самых популярных игрушек этого года - спиннера. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

По аналогии с английским языком лингвисты придумали игрушке два названия на латышском - "virpināmais" или "grozāmgrābslis".

Хэнд спиннер - это антистрессовая игрушка-тренажер, которая в переводе с английского означает "вертушка" или "крутилка для рук".

Ранее, Центр госязыка проанализировал несколько иностранных слов, которыми ежедневно пользуются латвийцы, и призвал отказаться от слов "шлепанцы" и "бранч".