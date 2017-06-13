Центр госязыка придумал латышское название для спиннеров (10)
Общество | 13 июня 2017 года, 21:10
В Центре государственного языка изобрели специальное слово для обозначения одной из самых популярных игрушек этого года - спиннера. Об этом сообщает портал Skaties.lv.
По аналогии с английским языком лингвисты придумали игрушке два названия на латышском - "virpināmais" или "grozāmgrābslis".
Хэнд спиннер - это антистрессовая игрушка-тренажер, которая в переводе с английского означает "вертушка" или "крутилка для рук".
Ранее, Центр госязыка проанализировал несколько иностранных слов, которыми ежедневно пользуются латвийцы, и призвал отказаться от слов "шлепанцы" и "бранч".
Источник: skaties.lv
И затратили на придумывание названия сто тысяч евро.Это ж головой надо думать.
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Это только в Америке есть разные антиОскары и др.антирекорды ?ЦГЯ успешно выирало приз !Простое английское словечко увеличили в два раза !Второй вариант совсем отпад !
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В стране даторсов возможно все.
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