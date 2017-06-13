Центр госязыка придумал латышское название для спиннеров (10)

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Общество | 13 июня 2017 года, 21:10

В Центре государственного языка изобрели специальное слово для обозначения одной из самых популярных игрушек этого года - спиннера. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

По аналогии с английским языком лингвисты придумали игрушке два названия на латышском - "virpināmais" или "grozāmgrābslis".

Хэнд спиннер - это антистрессовая игрушка-тренажер, которая в переводе с английского означает "вертушка" или "крутилка для рук".

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Ранее, Центр госязыка проанализировал несколько иностранных слов, которыми ежедневно пользуются латвийцы, и призвал отказаться от слов "шлепанцы" и "бранч".

Источник: skaties.lv
Комментарии 10
кот1 час назад
И затратили на придумывание названия сто тысяч евро.Это ж головой надо думать.
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Alex14 минуты назад
Это только в Америке есть разные антиОскары и др.антирекорды ?ЦГЯ успешно выирало приз !Простое английское словечко увеличили в два раза !Второй вариант совсем отпад !
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Юрик27 минут назад
В стране даторсов возможно все.
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