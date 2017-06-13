Трамп заблокировал в твиттере Стивена Кинга

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Общество | 13 июня 2017 года, 20:50

Президент США Дональд Трамп внес в черный список в своем твиттере писателя Стивена Кинга.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его сообщения. Может быть теперь мне придется убить себя", — написал писатель.

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, в свою очередь, пообещала Кингу делиться с ним сообщениями главы государства в твиттере.

Источник: Газета.ru
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