Общество |

Президент США Дональд Трамп внес в черный список в своем твиттере писателя Стивена Кинга.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его сообщения. Может быть теперь мне придется убить себя", — написал писатель.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.