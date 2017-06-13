Трамп заблокировал в твиттере Стивена Кинга
Общество | 13 июня 2017 года, 20:50
Президент США Дональд Трамп внес в черный список в своем твиттере писателя Стивена Кинга.
"Трамп заблокировал меня, запретив читать его сообщения. Может быть теперь мне придется убить себя", — написал писатель.
Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.— Stephen King (@StephenKing) 13 июня 2017 г.
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, в свою очередь, пообещала Кингу делиться с ним сообщениями главы государства в твиттере.
I still have access. I'll DM them to you. https://t.co/MhibEYDBTg— J.K. Rowling (@jk_rowling) 13 июня 2017 г.
Источник: Газета.ru