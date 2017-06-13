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95-летняя Маргарет Хасбенд из Оксфордшира вышла замуж за 93-летнего Бернарда Брайса, с которым познакомилась 66 лет тому назад.

Они стали самыми старыми новобрачными планеты – общий возраст новоявленной пары составляет 188 лет. Об сообщает портал Newsru.com со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail.

Брайс и Хасбенд встретились вновь шесть лет тому назад – на похоронах жены Брайса – Дороти. В этот же день он признался Роберту, младшему сыну своей будущей невесты, с которой тот жил вместе, в том, что испытывает нежные чувства к его матери.

Первый муж Маргарет, Дэвид Хасбенд, умер от рака 30 лет тому назад – сразу после выхода на пенсию. У этой пары четверо сыновей. В интервью журналистам новобрачная сказала, что не планировала повторного замужества в столь почтенном возрасте, но любовь не признает возрастных ограничений.