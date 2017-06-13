Общество |

Латвийская ассоциация медсестер присоединится к коллегам из Латвийской ассоциации семейных врачей и примет участие в забастовке, прекратив работу до достижения соглашения с Министерством здравоохранения. Об этом сообщила руководитель ассоциации Дита Райска.

По словам Райски, низкая зарплата семейных врачей становится все более острой проблемой.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований.

Одно из требований состоит в увеличении капитации (финансирование на работу практики семейного врача) с нынешних 1,25 евро на 30% ежегодно в последующие три года.

Ассоциация требует в течение трех лет повышать зарплату медсестер и помощников врачей на 30% в год, поддерживать развитие независимых практик, а также ввести обязательное использование семейными врачами электронного здравоохранения только через год после того, как Латвийская ассоциация семейных врачей получит убедительные данные о функциональности системы и достаточной защите личных данных пациентов.