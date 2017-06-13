Медсестры присоединятся к забастовке семейных врачей (5)

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Общество | 13 июня 2017 года, 21:34

Латвийская ассоциация медсестер присоединится к коллегам из Латвийской ассоциации семейных врачей и примет участие в забастовке, прекратив работу до достижения соглашения с Министерством здравоохранения. Об этом сообщила руководитель ассоциации Дита Райска.

По словам Райски, низкая зарплата семейных врачей становится все более острой проблемой.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований.

Одно из требований состоит в увеличении капитации (финансирование на работу практики семейного врача) с нынешних 1,25 евро на 30% ежегодно в последующие три года.

Ассоциация требует в течение трех лет повышать зарплату медсестер и помощников врачей на 30% в год, поддерживать развитие независимых практик, а также ввести обязательное использование семейными врачами электронного здравоохранения только через год после того, как Латвийская ассоциация семейных врачей получит убедительные данные о функциональности системы и достаточной защите личных данных пациентов.

Комментарии 5
Sergey Shtalberg28 минут назад
вот и я думаю.....если уже они.с нормальной зарплатой.всеми льготами и налогами недовольны.что тогда делать простым кассирам водителям и тд...у которых нет ни первого ни второго ни третьего!
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Махир Джалилов35 минут назад
Устали , понимаешь , лечить бедное население Латвии !
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Shvonder51 минуту назад
Надо не к забастовке присоединяться, а во время выборов в Сейм МОЗГ включать. Олухи.
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