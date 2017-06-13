Общество |

Правление Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) поддерживает повышение размера социальных взносов на один процентный пункт, чтобы увеличить финансирование сферы здравоохранения. Об этом сообщил лидер СЗК Аугуст Бригманис.

"СЗК выступает против повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и фиксированного платежа в размере 20 евро за медицинские услуги", - сказал Бригманис.

По его словам, СЗК поддержит повышение размера социальных взносов на 0,5 процентных пункта для работодателей и наемных работников.

"Мы призываем партнеров по коалиции считать этот вопрос абсолютным приоритетом и незамедлительно прийти к соглашению", - добавил Бригманис.

Как сообщалось, партнеры по правящей коалиции пока скептически оценивают предложение сформированной премьер-министром Марисом Кучинскисом (СЗК) рабочей группы, которое включает в себя повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и введение одинакового страхового платежа для всех жителей страны.