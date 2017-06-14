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Пользователь социальной сети Facebook разместил на своей странице видео, на котором засняты солдаты НАТО, проходящие обучение вблизи его дома. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Хозяин территории, на которой проводились учения НАТО, Кристап Озолиньш возмущен этим фактом, так как о запланированных военных маневрах его никто не предупреждал.

"Обычно говорят, что понедельник – напряженный и сложный день. Дорогие люди, чтобы вы сказали, если бы без всякого предупреждения по вашей территории начал ездить целый караван военного транспорта? А еще через некоторое время начался тяжелый обстрел? Война? Нет, учения НАТО! Вот, что такое напряженный понедельник! Неужели такие вопросы не надо согласовывать с владельцем земли?", - пишет Кристап Озолиньш.