В Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида (3)
Cегодня, 14 июня, в Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида.
В 10:00 состоится памятное мероприятие около железнодорожной станции Шкиротава, а в 15:00 - около железнодорожной станции Торнякалнс.
В 12:30 фонд "Дети Сибири" проведет шествие от Музея оккупации Латвии на Ратушной площади до памятника Свободы, где состоится торжественная смена почетного караула и церемония возложения цветов. В этом году в 10 часов утра в Рижском замке начнется конференция в память жертв депортаций 14 июня 1941 года. Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить у организатора конференции - фонда "Дети Сибири".
Памяти жертв коммунистического геноцида посвящен ряд концертов, которые пройдут в центре "Малая гильдия", в Доме Рижского латышского общества, в старой церкви Св. Гертруды, церкви Св. Иоанна и церкви Св. Петра.
Концерт начнется в 18:00, а до этого в 16:00 можно будет посмотреть фильм Инги Нестере "Латвия в моем сердце".
В Большом зале Дома Рижского латышского общества в 19:00 часов начнется концерт, на котором в исполнении молодежного камерного хора "Fortius", солистов Яниса Куршева и Андриса Гайлитиса, пианиста Вентиса Зилбертса и органиста Роберта Хансонса прозвучит кантата Луции Гаруты и Андрейса Эглитиса "Господь, твоя земля горит!".
В 18:00 в церкви Св. Петра начнется концерт "Посвящение", в котором примут участие брасс-бенд Болеслава Воляка и органист Петерис Вайцковскис.
В церкви Св. Иоанна в 19:00 начнется концерт "Тихонечко море течет". В нем примут участие оркестр "Рига", смешанный хор Латвийской академии культуры "Sоla" и смешанный хор им. Э. Дарзиньша, солистка Инесе Романцане и Лига Грике (кокле). Дирижер концерта - Валдис Бутанс.
Фото/LETA/Agnese Gulbe
У нас есть такие партиоты, которые даже во время оргазма думают об оккупации.
Отныне Латвия стала самой бедной страной в еврозоне
А просто.
Будет на станции Шкиротава обратите внимание на цифру - 5000 младенцев,
замученных в ГУЛАГЕ.
Так и красуется этот бред на стенде...
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А что было на деле?
По данным Государственного архива Латвии, в результате депортаций 14 июня 1941 года Латвия потеряла не менее 15 425 жителей — латышей, евреев, русских, поляков, в том числе 3751 ребенка в возрасте до 16 лет.