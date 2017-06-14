Общество |

Cегодня, 14 июня, в Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида.

В 10:00 состоится памятное мероприятие около железнодорожной станции Шкиротава, а в 15:00 - около железнодорожной станции Торнякалнс.

В 12:30 фонд "Дети Сибири" проведет шествие от Музея оккупации Латвии на Ратушной площади до памятника Свободы, где состоится торжественная смена почетного караула и церемония возложения цветов. В этом году в 10 часов утра в Рижском замке начнется конференция в память жертв депортаций 14 июня 1941 года. Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить у организатора конференции - фонда "Дети Сибири".

Памяти жертв коммунистического геноцида посвящен ряд концертов, которые пройдут в центре "Малая гильдия", в Доме Рижского латышского общества, в старой церкви Св. Гертруды, церкви Св. Иоанна и церкви Св. Петра.

Концерт начнется в 18:00, а до этого в 16:00 можно будет посмотреть фильм Инги Нестере "Латвия в моем сердце".

В Большом зале Дома Рижского латышского общества в 19:00 часов начнется концерт, на котором в исполнении молодежного камерного хора "Fortius", солистов Яниса Куршева и Андриса Гайлитиса, пианиста Вентиса Зилбертса и органиста Роберта Хансонса прозвучит кантата Луции Гаруты и Андрейса Эглитиса "Господь, твоя земля горит!".

В 18:00 в церкви Св. Петра начнется концерт "Посвящение", в котором примут участие брасс-бенд Болеслава Воляка и органист Петерис Вайцковскис.

В церкви Св. Иоанна в 19:00 начнется концерт "Тихонечко море течет". В нем примут участие оркестр "Рига", смешанный хор Латвийской академии культуры "Sоla" и смешанный хор им. Э. Дарзиньша, солистка Инесе Романцане и Лига Грике (кокле). Дирижер концерта - Валдис Бутанс.

Фото/LETA/Agnese Gulbe