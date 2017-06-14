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Компания Laima по случаю столетнего юбилея Латвии решила подарить Риге особую скамейку "шоколадного" дизайна. Скамейка разместится на остановке 11 трамвая Laima, на улице Миера.

В конкурсе на дизайн скамейки на остановке 11-го трамвая Laima по направлению в Межапарк выиграла идея скамейки в форме шоколадных конфет Asorti, которую создал рижанин Имант Зутис.

Все полученные заявки были тщательно оценены и согласованы с Рижской думой. На странице бренда Laima в Facebook был проведен опрос, в ходе которого выяснили мнение жителей и гостей Риги о дизайне скамейки.

В финал попали четыре предложения, но именно дизайн конфет Asorti получил наибольшее количество симпатий и среди голосовавших на Facebook, и у жюри предприятия.

Шоколадную скамейку на остановке 11 трамвая Laima в направлении Межапарка планируется открыть уже в этом году, во Всемирный день шоколада 11 июля.

Источник: riga.lv

Фото/riga.lv