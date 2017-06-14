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Введенный 15 лет назад запрет на продажу алкоголя в ночные часы не принес обещанных результатов. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv ссылаясь на данные Центрального статистического управления.

Согласно информации наркологов и представителей алкогольной отрасли, число людей страдающих тягой к спиртным напиткам не сократилось, а наоборот - увеличилось.

14 июня 2002 года в силу вступил сухой закон, который запрещает продажу алкоголя с 22:00 до 08:00. Сторонники закона утверждали, что нововведения в будущем сократят число людей, которые принимают алкогольные напитки.

По данным Центрального статистического управления в 2001 потребление алкоголя на душу населения составляло 6,5 литра в год. За 15 лет, по информации Всемирной организации здравоохранения, эти цифры увеличились почти в два раза. Сейчас каждый житель страны выпивает 12,3 литра спирта в год.

Отметим, что возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога алкоголь. Предполагается, что цена одного литра сорокаградусных напитков в следующем году вырастет на 1,10 евро.

В свою очередь, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет продавать в супермаркетах крепкий алкоголь.