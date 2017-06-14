Запрет ночной продажи алкоголя лишь увеличил его потребление (15)

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Общество | 14 июня 2017 года, 08:15

Введенный 15 лет назад запрет на продажу алкоголя в ночные часы не принес обещанных результатов. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv ссылаясь на данные Центрального статистического управления.

Согласно информации наркологов и представителей алкогольной отрасли, число людей страдающих тягой к спиртным напиткам не сократилось, а наоборот - увеличилось.

14 июня 2002 года в силу вступил сухой закон, который запрещает продажу алкоголя с 22:00 до 08:00. Сторонники закона утверждали, что нововведения в будущем сократят число людей, которые принимают алкогольные напитки.

По данным Центрального статистического управления в 2001 потребление алкоголя на душу населения составляло 6,5 литра в год. За 15 лет, по информации Всемирной организации здравоохранения, эти цифры увеличились почти в два раза. Сейчас каждый житель страны выпивает 12,3 литра спирта в год.

Отметим, что возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога алкоголь. Предполагается, что цена одного литра сорокаградусных напитков в следующем году вырастет на 1,10 евро.

В свою очередь, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет продавать в супермаркетах крепкий алкоголь.

Источник: kasjauns.lv
Комментарии 15
Не Лоялен4 часа назад
На что боролись то и получайте!Сейчас хотите двухлитровки и крепкий алкоголь запретить,вперед и с песней!Посмотрите через лет 10-15 еще на результат!Только не нойте потом что еще больше народа спиваться стало!Умный на ошибках учится,дурак не когда!Хотите что-бы народ меньше пил,думайте как жизнь в стране улучшить в первую очередь,что-бы люди тут начали наконец чувствовать себя своим на своей земле!Люди спиваются не от хорошей жизни!Своими тупыми запретами,вы только усугубляете ситуацию!Сам не пью уже 3 года ибо при деле,но каждый день на улицах,либо в магазинах кучу алкашей покупающих дешевое пиво 7 градусное с самого раннего утра,либо водку!А все потому что они не могут найти в Латвии свое место!
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Железный Феликс3 часа назад
Что в 2002-м точечники продвинули закон о ночном запрете,то и сейчас опять они же. Ничего личного господа,просто бизнес. Причем бабло очень серьезное,на сигареты ценник поднимают не для заботы о здоровье,а наоборот везут вагонами контробас из Хохляндии,России..А на границе ловят человека с лишней пачкой запрещенных сигарет-мы сука боремся с контрабандой!))
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дима3 часа назад
Им чтоб исторический примеров мало? При советском союзе несколько раз сухой закон вводили и за этим всегда следовал экономический спад. На налог с продажи алкоголя можно столько всего сделать! А они запрещают продажу и повышают цену. Такими темпами скоро не только бомжи, но и школьники будут у "Янки" бубу брать.
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