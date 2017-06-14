Премьеры Балтии смогли пообщаться только на русском (37)
Общество | 14 июня 2017 года, 09:01
Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии разговаривают друг с другом только на русском языке. На это указала на своей странице Facebook экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
"Настанет ли время, когда премьеры Литвы, Латвии и Эстонии смогут общаться между собой не только на русском языке? Эстония наверняка уже этого ждет", - написала экс-глава Минобороны Литвы.
Поскольку английским языком премьеры владеют плохо, они вынуждены изъясняться друг с другом на русском.
Встреча Мариса Кучинскиса, Саулюса Сквернялиса (Литва) и Юри Ратаса (Эстония) состоялась во время посещения терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде.
Премьер-министры совещались относительно регионального ТСПГ и возможностей получить европейскую финансовую помощь.
Ужас!!!! В чем дело, почему лоботрясничает языковая латышская инквизиция? Хотя понятно, что штрафы накладываются только на НЕлатышей. Но вот Полиция безопасности? Это же предательство латышской народной особенности!!! Выслать из Латвии , блин!
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Оштрафовать всех троих! Иш чего удумали! Лишить гражданства,и выслать в Россию!)
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Может они русские передачи смотрят и газеты читают .здесь стоит задуматься. Алекс- Юстасу.
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