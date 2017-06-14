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Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии разговаривают друг с другом только на русском языке. На это указала на своей странице Facebook экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

"Настанет ли время, когда премьеры Литвы, Латвии и Эстонии смогут общаться между собой не только на русском языке? Эстония наверняка уже этого ждет", - написала экс-глава Минобороны Литвы.

Поскольку английским языком премьеры владеют плохо, они вынуждены изъясняться друг с другом на русском.

Встреча Мариса Кучинскиса, Саулюса Сквернялиса (Литва) и Юри Ратаса (Эстония) состоялась во время посещения терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде.

Премьер-министры совещались относительно регионального ТСПГ и возможностей получить европейскую финансовую помощь.