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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по заявлению публициста Лато Лапсы начало проверку о возможном участии в коррупционных сделках депутата Сейма Артуса Кайминьша (партия KPV.LV).

Лапса направил заявление KNAB за несколько дней до выборов 3 июня. Публицист сообщил, что в его распоряжении имеется видеозапись, которая может свидетельствовать об участии Кайминьша и его помощника Атиса Закатистова, а также, возможно, других лиц, в коррупционных сделках, торговле влиянием и разбазаривании государственных финансовых средств в корыстных интересах.

В предоставленном Лапсой видеоматериале видны фрагменты разговора с участием Кайминьша, в котором тот говорит, что заработает за что-то 2 700 евро, то есть еще 1000 евро, помимо зарплаты в Сейме.

Кайминьш заявил, что эти слова вырваны из контекста, но не назвал источника упомянутых 1000 евро.

Фото: Patricija Eglīte