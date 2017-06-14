Депутата Сейма обвиняют в коррупции (1)
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по заявлению публициста Лато Лапсы начало проверку о возможном участии в коррупционных сделках депутата Сейма Артуса Кайминьша (партия KPV.LV).
Лапса направил заявление KNAB за несколько дней до выборов 3 июня. Публицист сообщил, что в его распоряжении имеется видеозапись, которая может свидетельствовать об участии Кайминьша и его помощника Атиса Закатистова, а также, возможно, других лиц, в коррупционных сделках, торговле влиянием и разбазаривании государственных финансовых средств в корыстных интересах.
В предоставленном Лапсой видеоматериале видны фрагменты разговора с участием Кайминьша, в котором тот говорит, что заработает за что-то 2 700 евро, то есть еще 1000 евро, помимо зарплаты в Сейме.
Кайминьш заявил, что эти слова вырваны из контекста, но не назвал источника упомянутых 1000 евро.
Фото: Patricija Eglīte
Он же депутат.
Они же все честные