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Государство объявило войну экономическим и финансовым преступлениям, заявил передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр юстиции Дзинтарс Расначс, комментируя так называемое дело администраторов неплатежеспособности Trasta komercbanka.

Решение усилить борьбу с экономической преступностью было принято 17 мая на заседании совета по предотвращению преступности, в котором участвовали премьер-министр Марис Кучинскис, министры и руководители правоохранительных органов. Для реализации этого решения в полиции мобилизованы все силы, которые занимаются расследованием экономических преступлений, сообщил Расначс.

Как подчеркнул министр юстиции, дело администраторов Trasta komercbanka - пока первое и самое громкое, но в будущем таких дел будет больше.

Как сообщалось, на прошлой неделе были задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Наурис Дуревскис, Марис Спрудс и Илмар Крумс, а также финансист Йорен Райтумс.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало два отдельных уголовных процесса. В одном фигурирует Спрудс вместе с администратором ликвидируемого Trasta komercbanka Крумсом и Райтумсом.

Спрудсу и Крумсу инкриминируются вымогательство и легализация средств, полученных незаконным путем, а Райтумсу - соучастие в этих преступлениях. Во втором деле фигурирует Дуревскис, но об инкриминируемых ему преступлениях пока ничего не известно.

Телепередача "Ничего личного" в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг, причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.

Портал pietiek.com сообщает, что дело начато по жалобе кредиторов Trasta komercbanka - оффшорных компаний Fairwood Import LLP и Ergo Tec LLP о том, что средства, которые причитаются им как кредиторам ликвидируемого банка, были выплачены третьим, не связанным с клиентами банка лицам. В целом речь идет о сумме свыше 800 000 долларов.