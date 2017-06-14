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Уже со следующего учебного года страницы с заданиями централизованных экзаменов будут содержать знаки идентификации, чтобы в случае утечки можно было легко выяснить, в какой школе она произошла. Об этом на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке сообщил директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс, пишет Neatkariga.

В этом году на централизованных экзаменах было три утечки заданий. В одном случае утечка произошла по вине сотрудника центра, а две утечки произошли в школах. Также не исключено, что представителям школ, которые перед экзаменом имеют доступ к заданиям, впредь нельзя будет иметь при себе никаких цифровых устройств.