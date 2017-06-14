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Латвия больше не является страной с шестым самым быстрым интернетом в мире. За год в топе скорости интернета страна опустилась на 17-е место, пишет Latvijas Avize.

Как поясняет издание, компании инвестируют в новые технологии, пытаются охватить интернетом сельскую местность, но Латвию обгоняет даже Румыния (13-е место), не говоря уже о более богатых и развитых странах. Средняя скорость интернета в Латвии снизилась на 9,5%, и это самое большое падение в Европе.

Если нынешняя скорость интернета сохранится, можно уверенно прогнозировать, что уже в 2018 году Латвию обгонят Бельгия, Ирландия, Испания, Германия, Венгрия, Таиланд, Канада и другие страны.

Как отмечает коммерческий директор "Telia Latvija" Мартиньш Паурс, одной из причин ухудшения позиций Латвии является средний и даже медленный рост популярности интернета, который можно получить по относительно низкой цене.

Экономическая ситуация не позволяет значительной части потребителей выбирать интернет 4G или даже оптический интернет.