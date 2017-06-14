Общество |

76 лет назад народ Латвии пережил одно из самых шокирующих и ужасающих в истории страны преступлений, заявила председатель Сейма Инара Мурниеце, выступая сегодня на организованной фондом "Дети Сибири" конференции "В память о 14 июня 1941 года".

Как сообщили в парламентской пресс-службе, Мурниеце подчеркнула, что ничего подобного жители Латвии до этого не переживали и даже представить себе не могли, что людей можно задерживать, арестовывать и увозить из страны, причем без всякого правового основания.

Вряд ли этот ужасный опыт можно стереть из памяти народа. Депортации несомненно следует расценивать как преступление против человечества.

Его невозможно простить, тем более потому, что никто прощения не просил, сказала спикер Сейма.

Она выразила сожаление в связи с тем, что эти события все еще продолжают бросать тень на отношения Балтийских стран и Москвы.

Сегодня, в независимой Латвии, важно не только помнить черные дни в истории своего народа, но и стараться понять эти события намного глубже, продолжая изучать исторические документы и стараясь глубже проникнуть в судьбы конкретных людей, подчеркнула Мурниеце.

День памяти жертв коммунистического геноцида отмечается в память почти 16 000 жителей Латвии, которые 14 июня 1941 года были депортированы в Сибирь.

По данным Государственного архива Латвии, в результате депортаций 14 июня 1941 года Латвия потеряла не менее 15 425 жителей - латышей, евреев, русских, поляков, в том числе 3751 ребенка в возрасте до 16 лет.

Со станции Торнякалнс 14 июня 1941 года в Сибирь из Риги и ближайших окрестностей были вывезены тысячи семей, и только немногим из них через многие годы посчастливилось вернуться домой.

В честь депортированных на станции установлены памятный камень и вагон, который служит наглядным свидетельством одной из самых мрачных страниц в истории Латвии.