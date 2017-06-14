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Министерство образования и науки (МОН) обратилось в Генеральную прокуратуру и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой дать оценку законности выплаты работникам ликвидируемой Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) премий в размере 1,4 млн евро.

Как сообщил министр образования и науки Карлис Шадурскис, в прошлом году между РАПУО и профсоюзом вуза был заключен коллективный договор, который предусматривает, что в случае реорганизации или ликвидации сотрудники вуза получают денежные вознаграждения в объеме одной месячной зарплаты за каждый отработанный год.

Министр подчеркнул, что в вузе работает ряд уважаемых преподавателей, которые посвятили ему свою жизнь и заслуживают благодарности, однако премии сотрудникам выплачивались только на основе одного критерия - трудового стажа.

Шадурскис подчеркнул, что РАПУО - государственный, а не частный вуз.

По имеющимся у него данным, преподаватели РАПУО получили очень щедрые денежные премии, например ректора Дайна Войта за 10 проработанных в вузе лет получила в виде премии почти 25 тыс. евро.

"В момент, когда начала появляться информация о реорганизации вуза, очевидно, был заключен коллективный договор с профсоюзом, а в бюджете предусмотрено в десять раз больше денег, которые выплачены 21 апреля", - сказал министр, добавив, что, по его мнению, у ректора вуза не было права заключать такой договор, потому что большинство преподавателей продолжит работу в Латвийском университете.

Как сообщалось, вскоре после решения правительства о реорганизации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету (ЛУ) сотрудникам вуза были выплачены денежные вознаграждения и премии на сумму 1,4 млн евро.

Ректор вуза Дайна Войта категорически отказалась комментировать информацию о премиях работникам. "У нас сейчас идет процесс ликвидации, во время которого я не готова отвечать ни на один вопрос", - сказала она, сославшись на то, что в процессе ликвидации не имеет права давать комментарии.

На замечание о том, что выплата премий напрямую не касается работы ликвидационной комиссии, Войта ответила, что "очень сложно отделить то, что можно говорить, от того, что нельзя". "Мы соблюдаем полное молчание и конфиденциальность", - заявила ректор, ссылаясь на то, что подписала соглашение о неразглашении информации.

Обобщенные агентством ЛЕТА данные Госказны показывают, что в 2017 году расходы РАПУО были запланированы в размере 6 713 468 евро, в том числе 2 021 908 евро предназначались на доплаты, денежные вознаграждения и премии. Таким образом, вуз планировал на эти цели потратить примерно треть расходов.

Подобная практика, то есть планирование большой части расходов на доплаты и премии, среди вузов не распространена. Согласно данным Госказны, в среднем вузы на эти цели запланировали в бюджете на 2017 год 1,35% расходов - от 0% до 2,42% в зависимости от вуза. Однако в РАПУО эта статья расходов запланирована в размере 30,12%, что примерно в 22 раза больше, чем в других вузах.

В численном выражении предусмотренный РАПУО объем денежных средств на премии является самым большим среди вузов - 2,021 млн евро. Латвийский университет, у которого запланированы самые крупные расходы среди латвийских вузов - 83,952 млн евро, для доплат и премий, например, запланировал 1,243 млн евро, что в 1,6 раза меньше, чем у РАПУО.

Обобщенные данные свидетельствуют о том, что в течение года планируемые и уже осуществленные выплаты премий существенно увеличились - предполагаемый объем расходов вырос в 11 раз, а фактическое расходование в период с апреля прошлого года до апреля 2017 года выросло в 101 раз.

Данные показывают, что только в апреле 2017 года, примерно через месяц после решения Кабинета министров о присоединении академии к университету, на премии и вознаграждения работникам было потрачено 1 390 794 евро.

Еще в январе, до принятия решения правительства, Войта заявляла, что академия реорганизуется с целью перенять ее финансовые накопления, которые в конце прошлого года составляли 4 млн евро. В результате реорганизации они будут переданы ЛУ.