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Брак депутата Сейма, врача-гастроэнерголога Хосама Абу Мери и предпринимателя, бывшего министра внутренних дел Линды Абу Мери распался, пишет Latvija Avīze.

О разводе на своей странице в Facebook сообщил Хосам Абу Мери. 14 июня супруги подписали документы о расторжении брака.

“Мы много лет делились здесь радостными известиями, улыбчивыми фотографиями, и рассказывали, как у нас дела. У каждого по отдельности и у обоих вместе. Всегда получали поддержку. Поддержка нужна нам и сегодня", - написал Хосам Абу Мери.

По его словам, бывшие супруги сохранят теплые отношения.

"Наша жизнь на бегу и стремительные карьеры отразились на нашей повседневности. Именно повседневные мелочи - то, что убивает любовь. Для того, чтобы они не убили нашу любовь, мы решили стать двумя отдельными людьми, а не семьей с одной фамилией. И все же мы всегда будем рядом друг с другом, чтобы помочь и поддержать", - написал Хосам Абу Мери.

Позднее он признался, что причиной развода отчасти стала его политическая карьера.

"Мне кажется, что мою жизнь испортила политика. Это большая психологическая нагрузка, поскольку, войдя в политику, ты там находишься семь дней в неделю. И в выходные дни, когда читаешь различные документы, проводишь нескончаемые телефонные переговоры, отправляешься в командировки. Линда в свое время все это прошла, и ее вывод обо всем этом – в занятии политикой нет никакого смысла", - отметил Хосам Абу-Мери.

Линда Мурниеце и Хосам Абу Мери поженились в мае 2012 года.